Kırklareli’nde yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü | Video 09.11.2023 | 11:04 Kırklareli’nde sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırklareli'nde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle yer yer görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sisin etkili olduğu bölgelerde polis ekipleri önlem aldı.Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesini bekleniyor.