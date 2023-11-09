Video Yaşam Kırklareli’nde yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü | Video
Kırklareli’nde yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü | Video

Kırklareli’nde yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü | Video

09.11.2023 | 11:04

Kırklareli’nde sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

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Kırklareli'nde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle yer yer görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sisin etkili olduğu bölgelerde polis ekipleri önlem aldı.

Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesini bekleniyor.

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