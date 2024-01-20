Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O., İzmir'de yakalandı.
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