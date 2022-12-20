Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay sınırında yakalanan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi | Video
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışırken Hatay sınırında yakalandı. Gözaltına alınan terörist adliyeye sevk edildi.
DEAŞ'lı terörist M.M. Reyhanlı'da yapılan sorgusunun ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.