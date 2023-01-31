Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video 31.01.2023 | 12:52 Manavgat ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin, bir başka otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazayı yaralanmadan atlatan yolcular kaza sonrası yaşananları refüjdeki çimlerin üzerine oturarak izledi.Kaza Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet İkidağ'ın kullandığı otomobil, Gültepe kavşağındaki trafik ışıklarında Gültepe istikametinden gelip, kavşaktan Manavgat istikametine dönmekte olan Kasım Ersoy'un kullandığı otomobile yandan çarptı. Ahmet İkidağ'ın kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirilen kazada araçlar refüje çıkarak durabilirken araçlarda yolcu olarak bulunan Abdullah İkidağ, Efekan Ersoy ve Muammer Efe Varol yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazanın ardından Gültepe kavşağında trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.