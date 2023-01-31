Video Yaşam Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video

Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video

31.01.2023 | 12:52

Manavgat ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin, bir başka otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazayı yaralanmadan atlatan yolcular kaza sonrası yaşananları refüjdeki çimlerin üzerine oturarak izledi.

Kaza Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet İkidağ'ın kullandığı otomobil, Gültepe kavşağındaki trafik ışıklarında Gültepe istikametinden gelip, kavşaktan Manavgat istikametine dönmekte olan Kasım Ersoy'un kullandığı otomobile yandan çarptı. Ahmet İkidağ'ın kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirilen kazada araçlar refüje çıkarak durabilirken araçlarda yolcu olarak bulunan Abdullah İkidağ, Efekan Ersoy ve Muammer Efe Varol yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Gültepe kavşağında trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video 01:30
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video 31.01.2023 | 12:52
Habur Sınır Kapısındaki darp olayı ile ilgili 2 gümrük muhafaza memuru açığa alındı | Video 00:18
Habur Sınır Kapısındaki darp olayı ile ilgili 2 gümrük muhafaza memuru açığa alındı | Video 31.01.2023 | 14:01
Hatay’da hırsızlara operasyon: 2 tutuklama | Video 01:01
Hatay'da hırsızlara operasyon: 2 tutuklama | Video 31.01.2023 | 12:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 05:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 31.01.2023 | 11:26
14 yaşındaki çocuğun araba kaçırma macerası kazayla bitti: 3’ü çocuk 4 yaralı | Video 00:40
14 yaşındaki çocuğun araba kaçırma macerası kazayla bitti: 3’ü çocuk 4 yaralı | Video 31.01.2023 | 11:18
Şişli’de motosikletli saldırganlar cadde üzerindeki iki şahsa silahla ateş açtı! Çatışma anları kamerada | Video 03:09
Şişli’de motosikletli saldırganlar cadde üzerindeki iki şahsa silahla ateş açtı! Çatışma anları kamerada | Video 31.01.2023 | 11:03
İstanbul Boğazı’nda panik anları: Görme engelli çift denize düştü, vatandaşlar çığlıklara koştu... | Video 01:13
İstanbul Boğazı’nda panik anları: Görme engelli çift denize düştü, vatandaşlar çığlıklara koştu... | Video 31.01.2023 | 11:10
İstanbul’da DEAŞ ve El Nusra’ya operasyon: 9 gözaltı | Video 00:28
İstanbul’da DEAŞ ve El Nusra’ya operasyon: 9 gözaltı | Video 31.01.2023 | 11:06
Evinde karşılaştığı şahsı kovaladı, sokakta bıçaklayarak öldürdü | Video 00:25
Evinde karşılaştığı şahsı kovaladı, sokakta bıçaklayarak öldürdü | Video 31.01.2023 | 10:35
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 01:12
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 31.01.2023 | 09:58
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:45
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 31.01.2023 | 09:57
Tortum Şelalesi ve Yedi Göller’den kar yağışı altında mest eden görüntü | Video 08:07
Tortum Şelalesi ve Yedi Göller'den kar yağışı altında mest eden görüntü | Video 31.01.2023 | 09:55
Kadıköy’de otomobille otobüsü sıkıştırıp, yolcunun üzerine sürdü | Video 03:11
Kadıköy'de otomobille otobüsü sıkıştırıp, yolcunun üzerine sürdü | Video 31.01.2023 | 09:39
İzmir’de zehir tacirlerine ‘kökünü kurutma operasyonu’: 59 gözaltı | Video 02:34
İzmir’de zehir tacirlerine ‘kökünü kurutma operasyonu’: 59 gözaltı | Video 31.01.2023 | 09:38
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:04
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 31.01.2023 | 09:39
Avcılar’da inşaattaki kontrol sırasında asansör boşluğuna düştü | Video 05:38
Avcılar'da inşaattaki kontrol sırasında asansör boşluğuna düştü | Video 31.01.2023 | 09:02
Antalya’da doludan kaçan araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı | Video 03:06
Antalya'da doludan kaçan araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı | Video 31.01.2023 | 09:01
Meksika’da 70,4 metre uzunluğundaki ’tako’ ile dünya rekoru kırıldı | Video 04:05
Meksika’da 70,4 metre uzunluğundaki 'tako' ile dünya rekoru kırıldı | Video 31.01.2023 | 01:33
Bolu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor | Video 02:19
Bolu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor | Video 31.01.2023 | 01:25
Kar yolları kapattı, 70 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu | Video 02:40
Kar yolları kapattı, 70 yaşındaki hasta için ekipler seferber oldu | Video 30.01.2023 | 22:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA