Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... O anlar kamerada | Video

Düzce’de kırmızı ışıkta geçen araç, otomobil ve motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada, trafik polisi eline aldığı süpürgeyle yola dökülen yağı temizledi. Kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Düzce D-100 Karayolu Hal Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan Düzce istikametine seyir halinde olan K.A. idaresindeki kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen hafif ticari araç, Halk kendilerine yeşil ışık yanan Fatih B. İdaresindeki otomobil ile Uğur A. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrularak hafif yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Bölgede farklı bir kaza olmaması için Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Şube Müdürlüğü personellerinden Özgür Baştan, çevreden bulduğu süpürge ile yola dökülen yağı temizledi.Öte yandan kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarında saniye saniye kayıt edildi.