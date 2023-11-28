Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada | Video 28.11.2023 | 16:03 Tekirdağ Çorlu’da ışıklı kavşakta kırmızı ihlalinin yapıldığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde (Güldalı Sokak kavşağı-Pazartesi pazarı girişi) meydana geldi. Çorlu Park istikametinden Mustafa Kemal Caddesi yönüne seyreden Kemal B. idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen Bülent T. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan aracı tespit etmek için kamera görüntülerini incelemeye aldı.