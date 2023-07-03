Kırmızı ışıkta 800 bin liralık vurgun | Video 03.07.2023 | 13:49 İstanbul Kadıköy’de mutemetlik yapan Yıldıray N. aracıyla ilerlediği sırada yanan kırmızı ışıkta durunca sağ tarafından gelen motosikletli hırsızlar aracın camını kırıp içerisinde 34 bin ve 28 bin 560 dolar olan çantayı alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Erdal G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy'de 9 Haziran günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mutemetlik yapan Yıldıray N. aracıyla seyrederken kırmızı ışık yanınca durdu.

O sırada sağ tarafından motosikletli iki kişi geldi gelenlerden motorun arkasında oturan şahıs sağ ön camı kırıp ardından koltuk üzerinde bulunan çantayı alıp kaçtı.

İçerisinde 800 bin liraya yakın döviz bulunan çantası çalınan mutemet Yıldıray N. olayın şokunu atlatınca hemen polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Erdal G. Ataşehir'de yakalandı.

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken olay anına dair görüntülerde ortaya çıktı.