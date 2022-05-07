Kırmızı ışıkta beklerken, tırın çarptığı otomobil 15 metre sürüklendi: 2 yaralı | Video
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.