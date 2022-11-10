Video Yaşam Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı | Video
Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı | Video

Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı | Video

10.11.2022 | 20:38

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OTOMATİK OYNAT

Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı | Video 00:33
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Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 Kara yolunda sinyalizasyon ışıklarında bekleyen kamyona arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada neticesinde otomobilin tavanı koparken sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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