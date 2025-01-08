Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 2 yaralı | Video
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
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