Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 2 yaralı | Video 08.01.2025 | 11:28 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Bedduuzzaman Said Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Saraykent ışıklarında bekleyen otomobile arkadan hızla gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil kaldırıma çarparak durdu. Kazada İ.A. (43) ve S.K. (36) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.