Kırmızı ışıkta duramayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
Kırmızı ışıkta duramayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 20.08.2021 | 13:04
04:22
Otomobili önce tamir etti sonra çaldı! O anlar kamerada | Video 20.08.2021 | 11:52
03:16
Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu | Video 20.08.2021 | 11:35
00:33
Mardin Kızıltepe'de taşlı- sopalı kavga kamerada: 4 yaralı 20.08.2021 | 11:10
01:20
SON DAKİKA: İstanbul'da TIR şoförü dehşeti! Yol kesip böyle saldırdılar... 20.08.2021 | 11:10
04:50
Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü | Video 20.08.2021 | 10:47
02:26
Sokak ortasında bıçaklı, tekme tokat velayet kavgası kamerada | Video 20.08.2021 | 10:47
01:18
Koca şiddetinden kaçtı, babası tarafından bıçaklandı | Video 20.08.2021 | 10:25
04:02
İstanbul'da taksideki bıçaklı gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 20.08.2021 | 10:20
04:16
01:15
01:47
Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayılar gece görüntülendi | Video 20.08.2021 | 10:10
00:35
Siirt'te polis otosundan anonsla koronavirüs aşısına davet 20.08.2021 | 09:19
01:40
İzmir'de oğlu ile tartışan kadın fenalaşarak öldü 20.08.2021 | 09:15
00:59
03:13
05:12
Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı | Video 20.08.2021 | 09:27
03:34
Sivas'ta intihar için baz istasyonuna çıkan adamı eşi ikna etti! 20.08.2021 | 09:21
02:17
Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi 20.08.2021 | 09:20
03:56
Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi | Video 20.08.2021 | 08:41
Bursa’da kırmızı ışıkta durmayan TIR, kavşaktaki hafif ticarî otomobile çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Kaza ânı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Bursa-İzmir yolunun Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Karacabey'den Bursa istikametine giden TIR, kırmızı ışıkta durmadı. O esnada hareket eden ticarî araç şoförü, TIR'ın üzerine geldiğini fark etmedi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticarî araç orta refüje sürüklendi. Kaza ânı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri ölen olmazken, araçta bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Aksayan trafik polis ekiplerinin gelmesiyle normale döndü.