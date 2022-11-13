Kırmızı ışıkta geçen otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak böyle kaçtı | Video

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerinin çevre yolunda yaptığı kırmızı ışık uygulamasında, kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü, trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Trafik Polisinin yanında yavaşlayan, polisin kenara yanaş uyarısı üzerine yaklaşacakmış gibi davranan sürücü, diğer görevlinin yanından hızla uzaklaştı. Dur ihtarına uysa 427 TL ceza yiyecek olan 07 JU 347 plakalı otomobilin sürücüsüne aracın plakası üzerinden 2 bin 677 TL para cezası uygulandı.

Olay, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada yaşandı.

Çevreyolu-Demokrasi Kavşağında trafik lambalarında gerçekleştirilen kırmızı ışık uygulamasında ışıklı kavşakta görevli polis tarafından ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 200 metre ileride bulunan trafik ekibine bildirilen 07 JU 347 plakalı otomobilin sürücüsü, görevli memurun aracını yolun sağına çekmesi konusundaki uyarısı üzerine önce yavaşlayıp duracakmış gibi yaptı. Bir anda otomobilin gazına basan sürücü polislerin uyarısına rağmen trafik güvenliğini tehlikeye atarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçan otomobil sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden dolayı 427 TL para cezası uygulanacakken, aracın plakası üzerinden Kırmızı ışık ihlalinden 427, Dur ihtarına uymamaktan 427 ve şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 1.823 olmak üzere toplam 2 bin 677 TL para cezası uygulandığı bildirildi.