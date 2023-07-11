Kırmızı ışıkta geçen tır otomobili böyle biçti: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Eskişehir’de bir tırın, otomobile çarparak üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarılan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1'inin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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