Kırmızı ışıkta geçen tırın hafif ticari araca vurma anı kamerada | Video
Aksaray’da tırın hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari aracın yeşil ışık yanınca yola çıktığı ve tırın kırmızı ışıkta geçip araca vurup metrelerce sürüklediği görülüyor.
Soruşturma başlatılan kazayla ilgili bugün kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Osman Bozkıl idaresindeki hafif ticari aracın kavşakta kırmızı ışıkta beklediği, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yola çıktığı ve sonrasında kırmızı ışıkta geçtiği anlaşılan tırın çarpmasıyla metrelerce sürüklediği görülüyor. Soruşturmanın seyrini değiştirecek olan görüntüler kazada ölen Osman Bozkıl'ın yakınları tarafından adli makamlara verilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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