Kırmızı ışıkta geçti, zincirleme kazaya sebep oldu | Video

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sürücü R. K. yönetimindeki 06 BVB 283 plakalı araç Polatlı Caddesinden Bosna Cadde istikametine girmek isterken Fırat Cadde kavsağına geldiğinde U. Y. idaresindeki 06 AP 9178 plaka sayılı araç ile çarpıştı. Kazaya karışan araçların savrularak çarptığı kırmızı ışıkta bekleyen E.Ö. idaresindeki 06 BPJ 324 araç da hasar gördü. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.