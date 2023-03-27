Video Yaşam Kırmızı ışıkta geçtin kavgası: 1’i ağır üç yaralı | Video
Kırmızı ışıkta geçtin kavgası: 1’i ağır üç yaralı | Video

Kırmızı ışıkta geçtin kavgası: 1’i ağır üç yaralı | Video

27.03.2023 | 23:26

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışıkta geçtin kavgasında lüks aracından inen şahıs motosikletteki iki kişiyi gözünü kırpmadan vururken, kavgayı ayırmaya çalışan şahsı da darp ederek yaraladı.

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