Video Yaşam Kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyona arkadan çarptı | Video
Kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyona arkadan çarptı | Video

Kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyona arkadan çarptı | Video

06.07.2023 | 12:21

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında, kırmızı ışık yanınca durmak için yavaşlayan kamyona, aynı istikamette gitmekte olan hafif ticari araç arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve hafif ticari aracın motor bölümünde büyük hasar oluşan kazada kimsenin burnu kanamadı.

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Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki kamyona, yayalar için kırmızı ışığın yanması sonucunda durmak için yavaşladığı sırada, aynı istikamette seyir halindeki hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı.
Yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde, yolun karşısından gelen yayaların, refüje geldiklerinde karşıya geçmek için trafik lambasında bulunan yaya düğmesine bastıkları, yayalar beklerken yolda bulunan trafik lambasının kırmızıya dönmesi üzerine kamyonun yayalara yol vermek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen ticari aracın duramayarak kamyonun arkasından çarptığı, bu sırada kendilerine yeşil yanan yayaların yolun karşısına geçtiği görüldü.

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