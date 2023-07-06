Kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyona arkadan çarptı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında, kırmızı ışık yanınca durmak için yavaşlayan kamyona, aynı istikamette gitmekte olan hafif ticari araç arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve hafif ticari aracın motor bölümünde büyük hasar oluşan kazada kimsenin burnu kanamadı.
Yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde, yolun karşısından gelen yayaların, refüje geldiklerinde karşıya geçmek için trafik lambasında bulunan yaya düğmesine bastıkları, yayalar beklerken yolda bulunan trafik lambasının kırmızıya dönmesi üzerine kamyonun yayalara yol vermek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen ticari aracın duramayarak kamyonun arkasından çarptığı, bu sırada kendilerine yeşil yanan yayaların yolun karşısına geçtiği görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
01:02
00:58
Kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyona arkadan çarptı | Video 06.07.2023 | 12:21
01:02
Görüntüler pes dedirtti! Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 06.07.2023 | 12:21
00:31
Ağrı'da mest eden 'Süper Ay' manzarası | Video 06.07.2023 | 12:21
00:12
Ataşehir'de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi | Video 06.07.2023 | 12:11
04:05
01:02
Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 06.07.2023 | 11:52
01:54
Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 75 tutuklama | Video 06.07.2023 | 11:37
00:58
Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında 3 sanığa tahliye | Video 06.07.2023 | 11:30
08:15
01:29
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı fıstık tarlasında böyle yakalandı | Video 06.07.2023 | 11:02
00:25
03:29
Pendik’te kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı | Video 06.07.2023 | 10:34
01:48
Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmaya karışan 2 şüpheli tutuklandı 06.07.2023 | 10:34
01:13
Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber! | Video 06.07.2023 | 10:33
00:13
Çankırı'da deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 06.07.2023 | 09:07
00:13
Malatya'da korkutan deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 06.07.2023 | 09:07
01:58
Kira zammı tartışmasında, ev sahibi kiracıyı vurdu | Video 06.07.2023 | 08:33
01:19
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı | Video 06.07.2023 | 08:22