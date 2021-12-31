Kırmızı Kod'lu Finike'de deniz kahverengiye döndü | Video

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Kırmızı Kod ile uyarıda bulunduğu Antalya'nın Finike ilçesinde 38 saatlik aralıksız yağış ve fırtına dinince bilanço ortaya çıktı. Deniz suyu kahverengiye dönerken, rüzgarın etkisi ile atıklar sahile vurdu.