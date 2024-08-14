Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Çankırı'da görüntülendi | Video 14.08.2024 | 09:50 Çankırı'da, nesli tehlike altında bulunan Arap tavşanı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı', Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde görüldü. Tavşanı gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Kameraya yansıyan görüntülerde Arap tavşanının bir süre vatandaşların önünde durduğu görülüyor. Tavşan daha sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.