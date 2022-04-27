Video Yaşam Kırmızı şapkadan tespit edip yakaladılar!
Kırmızı şapkadan tespit edip yakaladılar!

Kırmızı şapkadan tespit edip yakaladılar!

27.04.2022 | 11:04

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İstanbul'da evlere girerek hırsızlık yapan bir kişi; son hırsızlık olayından önce yüzünü gizlemek için kredi kartını kullanarak satın aldığı "Kırmızı" renkli şapkadan iz sürülerek Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalandı.

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