Video Yaşam Kırşehir'de doğal gaz patlaması! Ev harabeye döndü | Video
Kırşehir'de doğal gaz patlaması! Ev harabeye döndü | Video

Kırşehir'de doğal gaz patlaması! Ev harabeye döndü | Video

05.10.2022 | 11:09

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Kırşehir Çiçekdağ ilçesinde evde doğal gaz patlaması yaşandı. Ev kullanılmaz hale geldi.

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