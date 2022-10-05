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OTOMATİK OYNAT
03:41
Kırşehir'de doğal gaz patlaması! Ev harabeye döndü | Video 05.10.2022 | 11:09
01:00
Otomobilin çarptığı at menfezden düşüp telef oldu: 4 yaralı | Video 05.10.2022 | 10:54
12:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 05.10.2022 | 10:58
01:26
Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video 05.10.2022 | 10:48
03:41
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Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada | Video 05.10.2022 | 10:20
02:34
01:19
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video 05.10.2022 | 09:52
00:25
Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı | Video 05.10.2022 | 09:45
01:06
Arnavutköy’de 2 kişi park halindeki otobüslerin aküsünü çaldı | Video 05.10.2022 | 10:08
03:20
Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi | Video 05.10.2022 | 09:38
01:10
Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:33
02:09
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Telefon kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:27
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Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video 05.10.2022 | 09:22
00:41
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Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video 05.10.2022 | 09:04
04:33
Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu | Video 05.10.2022 | 08:48
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Erzincan'da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:54
00:34
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 05.10.2022 | 08:41
Kırşehir Çiçekdağ ilçesinde evde doğal gaz patlaması yaşandı. Ev kullanılmaz hale geldi.