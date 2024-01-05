Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı | Video
Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca, fuhuş yapılan ev mühürlenirken, ele geçirilen paralara da el konuldu.
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