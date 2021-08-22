Video Yaşam Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü | Video

Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü | Video

Kırşehir'de yabancı uyruklu kadın bıçaklanarak öldürüldü | Video
22.08.2021 | 08:51

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Kırşehir'de, evlilik vaadiyle kandırılan Afgan, kendini kandıran kadını evinin önünde bıçaklayarak öldürdü.

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Alınan bilgiye göre Kırşehir'de eski Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden Z.H. adlı kadının kendini kandırdığını ileri süren B.M.A adlı kişi konuşma isteği reddedince apartman içerisinde bıçaklayarak Z.H'yi öldürüldü.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş ise hayatını kaybeden Z.H.'nin hızlıca apartmandan çıktığını söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Ekipleri ise Z.H,.'nin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis kısa sürede kaçan şüpheli B.M.A'yı yakaladı. B.M.A,.'nında Afgan uyruklu olduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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