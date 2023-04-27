Video Yaşam Kırşehir'de yol uygulamasında rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video
Kırşehir'de yol uygulamasında rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video

Kırşehir'de yol uygulamasında rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video

27.04.2023 | 15:53

Kırşehir'de yol uygulamasında rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Ortaköy Yol Kavşağı'nda bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta yapılan aramada 45 kilo 232 gram skunk maddesi ve 276 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen malzemenin rekor düzeyde olduğu belirtildi.

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