Video Yaşam Kış hazırlıkları tamamlandı. Bolu Dağı, 92 kamerayla 7/24 izlenecek | Video
Kış hazırlıkları tamamlandı. Bolu Dağı, 92 kamerayla 7/24 izlenecek | Video

Kış hazırlıkları tamamlandı. Bolu Dağı, 92 kamerayla 7/24 izlenecek | Video

03.12.2021 | 10:41

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İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Bolu Dağı’nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde zorlu kış şartları öncesi hazırlıklar tamamlandı. Karla mücadelede 165 personelin görev yapacağı Bolu Dağı Tüneli geçişi 92 kamerayla 7/24 izlenecek.

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Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zorlu kış şartları öncesi Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği'nin karla mücadele hazırlıkları tamamlandı. Toplam 23 kilometre uzunluğundaki Bolu Dağı geçişindeki kar mücadelesi çalışmalarında kar ve buzla mücadele programı kapsamında 165 personel, 12 adet ekipmanlı kamyon, 2 adet yükleyici, 1 adet rotatif, 1 adet kurtarıcı, 1 adet çekici ve 1 adet vinç ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yapılacak.

TONLARCA MALZEME DEPOLANDI
Kış hazırlıkları kapsamında tünelin giriş ve çıkışlarındaki viyadüklerde bulunan ve buzlanma önleyici solüsyon püskürten sistemler hazır hale getirilerek, karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolandı. Bolu Dağı geçişinde 15 kilometrelik kesime tesis edilen aydınlatma ve sis uyarı sistemleri kontrol edilip, arızaları giderilerek kış koşullarına hazır hale getirildi.

OTOYOLUN KAPANMASINA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI
Otoyol kullanıcılarını hava yol durumu hakkında bilgilendiren ve 14 farklı noktada bulunan elektronik bilgi panolarının kontrolü yapılarak kış koşullarına hazır hale getirildi. Yoğun kar yağışı esnasında TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinin ulaşıma kapanması durumunda trafiğin Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayoluna, İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması durumunda ise trafiğin Abant gişelerinden D-100 Karayoluna verilebilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı.

Kış mevsimi süresince 92 kamerayla 7/24 izlenecek olan Bolu Dağı Tüneli'nde kameraların son kontrolleri yapıldı.

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