Video Yaşam Kış uykusuna yatamayan ayılar böyle görüntülendi | Video
Kış uykusuna yatamayan ayılar böyle görüntülendi | Video

Kış uykusuna yatamayan ayılar böyle görüntülendi | Video

16.01.2023 | 09:57

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki sökü yaban hayatı geliştirme sahasında, kış uykusuna yatamayan boz ayılar görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BARÜ Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ekiplerince yaban hayatı izleme ve araştırma çalışmalarında memeli yaban hayvanlarının fotokapanlar ile belirlenmesi çalışmaları sürüyor. Zengin memeli yaban hayvanı çeşitliliğini tespitle Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç, araştırma görevlileri Orman Mühendisleri Rabia Kalmaz Kaplan ve İlkan Alkan ekip çalışmasıyla farklı alanlarda ve ekosistemlerde dağılış yaban türlerin belirlenerek popülasyon büyüklükleri ve davranış özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Tespit edilen türlerin tür takip listeleri ile zaman içindeki değişimlerinin analiz edilmesi planlandı. Fotokapan görüntülerine Karaca çifti, Yaban Kedisi, Tilki, Çakal ve Boz ayı görüldü. Kar yağışını beklenen , mevsim normallerinin üstünde seyretmesine aldanan boz ayılar kış uykuları yatamadı.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendislik araştırma projesinde ekibinin fotokapanlarına yakalanan yaban hayatın üyelerinin yiyecek arayışlarına devam ettikleri görüldü.

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