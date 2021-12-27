Video Yaşam Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi | Video
Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi | Video

Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi | Video

27.12.2021 | 11:20

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Karabük’te kış uykusuna yatamayan ve yiyecek arayan iki ayı ormanlık alanda seyir halindeki bir aracın önüne çıktı. Araçta bulunanlar ise o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Karabük'ün Tabiat Parkı olan Baklabostan mevkiinde gece saatlerinde kent merkezine giden aracın önüne, bir anda iki ayı çıktı. Kış uykusuna yatması gerekirken, yiyecek aramaya çıkan iki ayıyı bir anda karşılarında gören açtaki vatandaşlar o anları cep telefonlarının kamerasıyla kayda aldı. Yol kenarındaki kar yığınlarının arasından uzun süre araç önünde koşan ayılar daha sonra gecenin karanlığından ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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