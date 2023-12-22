Kış uykusuna yatmayan boz ayı böyle görüntülendi | Video
Erzincan’ın Refahiye ilçesi kırsalında kış uykusuna yatmayan boz ayı kayalıklara tırmanırken dron ile havadan görüntülendi. Erzincan’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen karın yeterli kadar yüksek kesimlere de yağmaması nedeniyle ayılar kış uykusuna yatmadı.
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