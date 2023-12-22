Kış uykusuna yatmayan boz ayı böyle görüntülendi | Video 22.12.2023 | 10:52 Erzincan’ın Refahiye ilçesi kırsalında kış uykusuna yatmayan boz ayı kayalıklara tırmanırken dron ile havadan görüntülendi. Erzincan’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen karın yeterli kadar yüksek kesimlere de yağmaması nedeniyle ayılar kış uykusuna yatmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi hayvanları da etkiledi. Refahiye ilçesine bağlı Orçul bölgesinde bulunan köyde yaşayan ve teknolojiye ayak uydurup yanında taşıdığı dron ve ekipmanlarla çobanlık yapan, sosyal medyada "Çobanın Doğadaki Sesi" olarak yaban hayatını çeken Baki Kaya, bu sefer kayalıklara tırmanan boz ayıyı dron ile havadan görüntüledi.