Video Yaşam Kış uykusunda olması gereken ayı ailesi yiyecek ararken görüntülendi | Video
Kış uykusunda olması gereken ayı ailesi yiyecek ararken görüntülendi | Video

Kış uykusunda olması gereken ayı ailesi yiyecek ararken görüntülendi | Video

24.12.2021 | 13:58

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Tunceli’de kış uykusunda olması gereken ayı ailesi, yiyecek ararken görüntülendi.

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Tunceli'nin Pülümür Vadisinde karlı alanda yiyecek arayan bir anne ve iki boz ayı, İsmail Yoleri isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Pülümür ilçesine giderken ayılara denk geldiğini söyleyen Yoleri, "Normalde kış uykusunda olması gereken ayıları gördüğümde son derece şaşırdım. Aracımı durdurup onları cep telefonu kamerasıyla görüntüledim. Vadide yiyecek aradılar bir süre daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldular" dedi.

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