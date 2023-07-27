Kısırkaya Plajı’nda denize giren genç boğularak hayatını kaybetti | Video
Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda denize giren 29 yaşındaki bir genç, boğularak hayatını kaybetti. Denizden çıkartılan genç ambulansla morga kaldırıldı. Yaşanan panik kameralara yansırken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.
DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Onur Kutlugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Boğulma sonrası yaşanan panik ise kameralara yansıdı. Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Yangında mahsur kalan 1’i bebek 3 kişi son anda kurtarıldı | Video 27.07.2023 | 11:14
00:20
Konvoycu magandalara gözaltı! 10 bin 464 lira ceza yediler | Video 27.07.2023 | 11:16
01:20
Esenler'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada | Video 27.07.2023 | 11:13
00:46
Define için kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı | Video 27.07.2023 | 10:46
04:38
02:36
Kars’ta park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 27.07.2023 | 10:44
01:28
Kısırkaya Plajı’nda denize giren genç boğularak hayatını kaybetti | Video 27.07.2023 | 10:24
00:54
Gaziantep'te 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 27.07.2023 | 10:09
01:01
Tekstil fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu | Video 27.07.2023 | 10:08
00:22
Aracın motor kısmında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video 27.07.2023 | 09:17
01:55
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla tarlaya uçtu | Video 27.07.2023 | 08:57
02:14
Kınık’taki orman yangınına yeniden havadan müdahale! | Video 27.07.2023 | 08:56
01:08
00:44
Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi | Video 26.07.2023 | 23:14
00:56
00:38
SON DAKİKA: Beykoz'da orman yangını! | Video 26.07.2023 | 16:20
01:37
01:28
04:20