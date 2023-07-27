Video Yaşam Kısırkaya Plajı’nda denize giren genç boğularak hayatını kaybetti | Video
Kısırkaya Plajı’nda denize giren genç boğularak hayatını kaybetti | Video

Kısırkaya Plajı’nda denize giren genç boğularak hayatını kaybetti | Video

27.07.2023 | 10:24

Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda denize giren 29 yaşındaki bir genç, boğularak hayatını kaybetti. Denizden çıkartılan genç ambulansla morga kaldırıldı. Yaşanan panik kameralara yansırken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde serinlemek için plaja gelen 29 yaşındaki Onur Kutlugün, sahilde bir süre alkol aldı. Genç ardından denize girerek yüzmek istedi. Denizin dalgasız ve sığ olduğu anlarda ileriye açılan genç, bağırdıktan sonra bir anda gözden kayboldu. Sesi duyan vatandaşlar genci kurtarmak için denize girdi. Bir süre denizde aranan genç ardından bulunarak sahile çıkartıldı. Ancak gencin bol miktarda su yutması nedeniyle bilincin kapalı olduğu öğrenildi.

DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Onur Kutlugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Boğulma sonrası yaşanan panik ise kameralara yansıdı. Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yangında mahsur kalan 1’i bebek 3 kişi son anda kurtarıldı | Video 01:43
Yangında mahsur kalan 1’i bebek 3 kişi son anda kurtarıldı | Video 27.07.2023 | 11:14
Konvoycu magandalara gözaltı! 10 bin 464 lira ceza yediler | Video 00:20
Konvoycu magandalara gözaltı! 10 bin 464 lira ceza yediler | Video 27.07.2023 | 11:16
Esenler’de tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada | Video 01:20
Esenler'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada | Video 27.07.2023 | 11:13
Define için kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı | Video 00:46
Define için kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı | Video 27.07.2023 | 10:46
Eski sevgilisi emlakçı kadının iş yerini basıp dehşeti yaşattı: Silah tutukluk yapınca... | Video 04:38
Eski sevgilisi emlakçı kadının iş yerini basıp dehşeti yaşattı: Silah tutukluk yapınca... | Video 27.07.2023 | 10:45
Kars’ta park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 02:36
Kars’ta park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 27.07.2023 | 10:44
Kısırkaya Plajı’nda denize giren genç boğularak hayatını kaybetti | Video 01:28
Kısırkaya Plajı’nda denize giren genç boğularak hayatını kaybetti | Video 27.07.2023 | 10:24
Gaziantep’te 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 00:54
Gaziantep'te 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 27.07.2023 | 10:09
Tekstil fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu | Video 01:01
Tekstil fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu | Video 27.07.2023 | 10:08
Aracın motor kısmında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video 00:22
Aracın motor kısmında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video 27.07.2023 | 09:17
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla tarlaya uçtu | Video 01:55
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla tarlaya uçtu | Video 27.07.2023 | 08:57
Kınık’taki orman yangınına yeniden havadan müdahale! | Video 02:14
Kınık’taki orman yangınına yeniden havadan müdahale! | Video 27.07.2023 | 08:56
Esenyurt’ta bariyerlere çarpan sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:08
Esenyurt'ta bariyerlere çarpan sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 27.07.2023 | 08:56
Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi | Video 00:44
Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi | Video 26.07.2023 | 23:14
Ziynet eşyası ve dolarların fotoğraflarını çekip şebekeye attılar: Operasyon bitti, teşekkür ederiz | Video 00:56
Ziynet eşyası ve dolarların fotoğraflarını çekip şebekeye attılar: "Operasyon bitti, teşekkür ederiz" | Video 26.07.2023 | 16:46
SON DAKİKA: Beykoz’da orman yangını! | Video 00:38
SON DAKİKA: Beykoz'da orman yangını! | Video 26.07.2023 | 16:20
Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan minibüse çarptı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 01:37
Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan minibüse çarptı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 26.07.2023 | 15:53
SON DAKİKA: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ’https://sonuc.osym.gov.tr’ ile TIKLA ÖĞREN! | Video 01:28
SON DAKİKA: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! 'https://sonuc.osym.gov.tr' ile TIKLA ÖĞREN! | Video 26.07.2023 | 16:21
İstanbul’da Filipinli kadının sır ölümü! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu | Video 04:20
İstanbul’da Filipinli kadının sır ölümü! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu | Video 26.07.2023 | 15:48
Afyonkarahisar’da çıkan orman yangını 1 buçuk saatin sonunda söndürüldü | Video 01:41
Afyonkarahisar’da çıkan orman yangını 1 buçuk saatin sonunda söndürüldü | Video 26.07.2023 | 15:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA