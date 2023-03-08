Kişisel bilgileri ele geçirip dolandırdılar! | Video
İstanbul’da bir iş insanının kişisel bilgilerini ele geçirerek 605 bin liralık dolandırıcılık yapan dört kişi yakalandı.
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