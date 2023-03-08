Kişisel bilgileri ele geçirip dolandırdılar! | Video 08.03.2023 | 10:18 İstanbul’da bir iş insanının kişisel bilgilerini ele geçirerek 605 bin liralık dolandırıcılık yapan dört kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; V.Ö. isimli iş insanının kişisel verilerinin dolandırıcılar tarafından ele geçirilmesi ve hizmet aldığı operatörün yine dolandırıcılar tarafından aranarak işlem yapılması üzerine inceleme başlattı. Dolandırıcılar iddialara göre V.Ö.'nün telefon numarasını başka bir numaraya yönlendirdi. V.Ö.'nün arkadaşları T.T. ve Y.Y.B.'den borç para isteyen ve 605 bin lira alan R.A., C.G., M.D. ve E.K. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dört dolandırıcı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.