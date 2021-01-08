Video Yaşam İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı! Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde canlı yayınla son dakika | Video

İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı! Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde canlı yayınla son dakika | Video

İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı! Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde canlı yayınla son dakika | Video
08.01.2021 | 17:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı! Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde canlı yayınla son dakika | Video 03:31
İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı! Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde canlı yayınla son dakika | Video 08.01.2021 | 17:19
Şilili turist Antalya’da kaldığı evde ölü bulundu | Video 01:42
Şilili turist Antalya’da kaldığı evde ölü bulundu | Video 08.01.2021 | 17:10
Kocaeli İzmit Körfezinde Ocak ayında böyle deniz keyfi yaptı | Video 00:30
Kocaeli İzmit Körfezinde Ocak ayında böyle deniz keyfi yaptı | Video 08.01.2021 | 17:07
İstanbul Eminönü'nde kısıtlama öncesi korkutan alışveriş yoğunluğu kamerada | Video 02:49
İstanbul Eminönü'nde kısıtlama öncesi korkutan alışveriş yoğunluğu kamerada | Video 08.01.2021 | 17:03
Antalya'da Oğlu 'limon'um içeride kaldı' diye ağlayınca dumanın arasına girip kuşları kurtardı | Video 03:31
Antalya'da Oğlu 'limon'um içeride kaldı' diye ağlayınca dumanın arasına girip kuşları kurtardı | Video 08.01.2021 | 16:33
İstanbul Rus Konsolosluğu'nun misafirhane köşkü tadilatında çalışan işçi ölü bulundu 02:34
İstanbul Rus Konsolosluğu'nun misafirhane köşkü tadilatında çalışan işçi ölü bulundu 08.01.2021 | 16:32
2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 03:53
2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 08.01.2021 | 16:42
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin noktayı koydu: Bu kış PKK’nın son kışı olacak | Video 06:35
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin noktayı koydu: "Bu kış PKK’nın son kışı olacak" | Video 08.01.2021 | 16:07
Son dakika! Hatay'da 22 yıla mahkum edilen sapık yakalandı | Video 02:21
Son dakika! Hatay'da 22 yıla mahkum edilen sapık yakalandı | Video 08.01.2021 | 16:08
THY’den Dr. Öz ile TK Extra Care önlemleri | Video 04:14
THY’den Dr. Öz ile TK Extra Care önlemleri | Video 08.01.2021 | 16:04
3 kuzenin gasp oyunu 2 saat sürdü! 'Gasp edildim' demişti, gerçek böyle ortaya çıktı | Video 00:08
3 kuzenin gasp oyunu 2 saat sürdü! 'Gasp edildim' demişti, gerçek böyle ortaya çıktı | Video 08.01.2021 | 15:46
Arnavutköy’de telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı | Video 00:40
Arnavutköy’de telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı | Video 08.01.2021 | 15:38
Son dakika! İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda arıza | Video 03:29
Son dakika! İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda arıza | Video 08.01.2021 | 15:31
Son dakika!  Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 02:14
Son dakika!  Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 08.01.2021 | 15:31
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu | Video 06:40
Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu | Video 08.01.2021 | 15:21
Dinlenme tesisine dalan cip dehşet saçtı | Video 02:01
Dinlenme tesisine dalan cip dehşet saçtı | Video 08.01.2021 | 14:55
Aleyna Çakın'ın ailesinin avukatı Müge Anlı canlı yayınında | Video 08:54
Aleyna Çakın'ın ailesinin avukatı Müge Anlı canlı yayınında | Video 08.01.2021 | 14:43
Darp edilen kadın saçlarını yoldan topladı | Video 02:49
Darp edilen kadın saçlarını yoldan topladı | Video 08.01.2021 | 12:51
Sosyal medya hesabı yakalattı! Uyuşturucu Patroniçesi tutuklandı | Video 00:34
Sosyal medya hesabı yakalattı! "Uyuşturucu Patroniçesi" tutuklandı | Video 08.01.2021 | 14:22
Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 01:08
Alev topuna dönen pompacının yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 08.01.2021 | 13:38

Son dakika haberleri... Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde canlı yayınla son durum...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA