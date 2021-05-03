Video Yaşam Kısıtlama saatinde dirft atan sürücü güvenlik kamerasında | Video

Kısıtlama saatinde dirft atan sürücü güvenlik kamerasında | Video

Kısıtlama saatinde dirft atan sürücü güvenlik kamerasında | Video
03.05.2021 | 14:33

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Afyonkarahisar’da kısıtlama saatinde trafik kurallarını hiçe sayarak sanayi sitesi içerisinde otomobili ile drif atan sorumsuz sürücü güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis yakalamak için sürücünün peşine düştü.

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Olay, geçtiğimiz 30 Nisan Cuma günü 2. Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobilin sanayi sitesi içerisinde drift atması güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin önce yolun sonuna doğru gittiği ardından çevresindeki yaya ve araçları hiçe sayarak bir anda drift atmaya başladığı görülüyor. Drift attıktan sonra yoluna devam etmeye çalışan aracın park halindeki bir araca tam park üzereyken yaptığı manevra ile kazadan kurtulması da kameralar tarafından yine kayıt altına alındı.

Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçerek drift atan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

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