Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:30
04:57
05:14
İstanbul’da çamur yağışı etkili oldu | Video 18.04.2021 | 08:58
00:32
Kahvedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, polisleri de güldürdü | Video 18.04.2021 | 09:07
01:06
Kumar baskınında mutfak dolabında yakalandı | Video 18.04.2021 | 08:41
03:38
01:47
Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti | Video 18.04.2021 | 08:30
00:06
15 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video 18.04.2021 | 08:18
00:29
İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını 17.04.2021 | 17:25
02:14
Samsun'da şaşkınlık veren olay kamerada... Havada asılı kaldı! 17.04.2021 | 16:25
06:05
02:45
04:21
Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı 17.04.2021 | 14:30
00:37
Ağrı'da su maymununun kendini temizlediği sevimli anlar kamerada 17.04.2021 | 12:49
01:31
Evlilik çetesinin hedef seçtiği erkekleri nasıl belirlediği ortaya çıktı! 17.04.2021 | 12:48
02:56
Denizli'de ormanda ölü bulunan adamın oğlunun isteği yürekleri yaktı! 17.04.2021 | 12:49
00:47
Bursa'da pelikanların balık keyfi kamerada! 17.04.2021 | 12:48
01:31
02:44
Pandemi nedeniyle internet alışverişlerinde patlama yaşanıyor 17.04.2021 | 12:51
Denizli'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içerisindeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir aracın kentin farklı noktalarında sürekli Plaka Tanıma Sistemine (PTS) takılması üzerine ekipler şüphelenerek durdurdu. Önü kesilerek durdurulan araçta bulunan sürücü G.Ç., ve arkadaşı Ü.A., gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Herhangi bir izni olmaksızın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelilere ceza işlemi uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.