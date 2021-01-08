Video Yaşam Kısıtlama saatlerinde şok baskın: 51 kişiye 177 bin lira ceza | Video

Kısıtlama saatlerinde şok baskın: 51 kişiye 177 bin lira ceza | Video

Kısıtlama saatlerinde şok baskın: 51 kişiye 177 bin lira ceza | Video
08.01.2021 | 09:58

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kağıt oyunu oynatıldığı ihbarını aldıkları 4 iş yerine baskın düzenledi. Baskın anı kameralara yansırken, yasağı ihlal ederek sosyal mesafe kuralına uymayan 51 kişiye toplamda 176 bin 919 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi 4 kişi ve “yaralama” suçundan aranan bir şüpheli ise gözaltına alındı.

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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilce, Harmantepe ve Çağlayan Mahallelerindeki 4 işyerinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kağıt oyunu oynatıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, tespit ettiği dört iş yerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 51 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanun Muhalefet" maddesi gereğinde toplamda 176 bin 919 lira idari para cezası uygulandı.

YARALAMA SUÇUNDAN ARANMASI BULUNAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İşyerlerinde gerçekleştirilen denetimlerin ardından ruhsatsız olduğu tespit edilen iki iş yeri, Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, 4 iş yeri sahibi de gözaltına alındı. Öte yandan Kağıthane polisinin gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, Yeşilce Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kimlik kontrolü yapıldığı sırada "yaralama" suçundan hakkında arama kararı bulunan bir şüpheli de gözaltına alındı.

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