Kısıtlama sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. İl genelinde yaşanan trafik yoğunluğunun da yüzde 51 olduğu görüldü.
COVİD -19 ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 Karayolu Halıcıoğlu Mevki Edirne yönünde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu.
Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle mesaiye başlayacak olan İstanbullular evlerinden yollara çıkarak trafik hareketliliği oluşturdu. 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğunun yüzde 51 olduğu görüldü.