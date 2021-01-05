Kısıtlamada arkadaşı ile gezmeye çıktı, eşinin ihbarıyla yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
Safranbolu Kaymakamlığı'ndan İstiklal Marşı klibi | Video 05.01.2021 | 10:45
11:40
02:56
Taksici, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti | Video 05.01.2021 | 10:10
02:29
Kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa valilikten sürpriz | Video 05.01.2021 | 10:17
01:14
Mehmetçikten bayrak hassasiyeti | Video 05.01.2021 | 10:03
01:18
Bursa'da dayısını sırtından bıçaklayan yeğen kamerada | Video 05.01.2021 | 09:58
02:08
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü | Video 05.01.2021 | 09:59
01:54
Tunceli’de 8 yaban keçisi telef oldu, inceleme başlatıldı | Video 05.01.2021 | 09:40
05:30
Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor "Benden herkes korkuyor" | Video 05.01.2021 | 09:58
02:27
Kısıtlamada arkadaşı ile gezmeye çıktı, eşinin ihbarıyla yakalandı | Video 05.01.2021 | 09:44
02:56
Kepenkleri kapalı, gizli geçitli dernek lokaline şok baskın | Video 05.01.2021 | 09:34
02:44
01:04
05:46
01:19
Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 05.01.2021 | 09:08
02:56
Bursa'da kepenkleri kapalı, gizli geçitli dernek lokaline şok baskın | Video 05.01.2021 | 09:05
02:27
Bursa'da kısıtlamada gezmeye çıkan şahıs eşinin ihbarıyla yakalandı | Video 05.01.2021 | 09:12
02:02
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı | Video 05.01.2021 | 09:03
02:08
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıstan arkadaşına hakaret | Video 05.01.2021 | 08:53
Bursa'da kısıtlamayı delerek karısının arabasını alan ve arkadaşıyla gezintiye çıkan genç, karısının ihbarıyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Fatih K., kısıtlamaya aldırış etmeden sokağa çıkmaya çalıştı. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eşini uyaran Hatice K., kendisini dinlemeyen kocası Fatih K., ile tartışmaya başladı. Fatih K., bir süre sonra eşinin otomobilini alarak evden çıktı. Arkadaşı Özkan U.yu da yanında alan Fatih K., gezmeye başladı. Bu sırada Hatice K., Polisi arayarak eşinin kısıtlamayı deldiğini ve aracını alarak evden kaçtığını ihbar etti. Bir süre sonra polis ekipleri, Fatih K.nın aracının Mevlana Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti. Burada araç ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanmak için aparatlar ele geçirildi. Fatih. K., ve Özkan U'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 300 TL ceza yazıldı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor