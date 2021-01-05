Video Yaşam Kısıtlamada arkadaşı ile gezmeye çıktı, eşinin ihbarıyla yakalandı | Video

Kısıtlamada arkadaşı ile gezmeye çıktı, eşinin ihbarıyla yakalandı | Video

Kısıtlamada arkadaşı ile gezmeye çıktı, eşinin ihbarıyla yakalandı | Video
05.01.2021 | 09:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Safranbolu Kaymakamlığı'ndan İstiklal Marşı klibi | Video 02:47
Safranbolu Kaymakamlığı'ndan İstiklal Marşı klibi | Video 05.01.2021 | 10:45
Müge Anlı canlı yayın izle: 5 Ocak 2021 Salı atv izle! Çocuğunu doğuruken felç kalan Elif Öğretmen'den mutlu haber | Video 11:40
Müge Anlı canlı yayın izle: 5 Ocak 2021 Salı atv izle! Çocuğunu doğuruken felç kalan Elif Öğretmen'den mutlu haber | Video 05.01.2021 | 10:32
Taksici, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti | Video 02:56
Taksici, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti | Video 05.01.2021 | 10:10
Kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa valilikten sürpriz | Video 02:29
Kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa valilikten sürpriz | Video 05.01.2021 | 10:17
Mehmetçikten bayrak hassasiyeti | Video 01:14
Mehmetçikten bayrak hassasiyeti | Video 05.01.2021 | 10:03
Bursa'da dayısını sırtından bıçaklayan yeğen kamerada | Video 01:18
Bursa'da dayısını sırtından bıçaklayan yeğen kamerada | Video 05.01.2021 | 09:58
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü | Video 02:08
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü | Video 05.01.2021 | 09:59
Tunceli’de 8 yaban keçisi telef oldu, inceleme başlatıldı | Video 01:54
Tunceli’de 8 yaban keçisi telef oldu, inceleme başlatıldı | Video 05.01.2021 | 09:40
Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor Benden herkes korkuyor | Video 05:30
Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor "Benden herkes korkuyor" | Video 05.01.2021 | 09:58
Kısıtlamada arkadaşı ile gezmeye çıktı, eşinin ihbarıyla yakalandı | Video 02:27
Kısıtlamada arkadaşı ile gezmeye çıktı, eşinin ihbarıyla yakalandı | Video 05.01.2021 | 09:44
Kepenkleri kapalı, gizli geçitli dernek lokaline şok baskın | Video 02:56
Kepenkleri kapalı, gizli geçitli dernek lokaline şok baskın | Video 05.01.2021 | 09:34
Son dakika! Çin'den getirilen Sinovac firmasının koronavirüs aşılarını inceleme çalışmalarında son durum ne? | Video 02:44
Son dakika! Çin'den getirilen Sinovac firmasının koronavirüs aşılarını inceleme çalışmalarında son durum ne? | Video 05.01.2021 | 09:41
İstanbul Bağcılar'da patlayan su borusunun seline kapılan motosikletlinin düşme anı kamerada | Video 01:04
İstanbul Bağcılar'da patlayan su borusunun seline kapılan motosikletlinin düşme anı kamerada | Video 05.01.2021 | 09:14
Kuşadası’nda sağanak yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü | Video 05:46
Kuşadası’nda sağanak yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü | Video 05.01.2021 | 09:06
Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 01:19
Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 05.01.2021 | 09:08
Bursa'da kepenkleri kapalı, gizli geçitli dernek lokaline şok baskın | Video 02:56
Bursa'da kepenkleri kapalı, gizli geçitli dernek lokaline şok baskın | Video 05.01.2021 | 09:05
Bursa'da kısıtlamada gezmeye çıkan şahıs eşinin ihbarıyla yakalandı | Video 02:27
Bursa'da kısıtlamada gezmeye çıkan şahıs eşinin ihbarıyla yakalandı | Video 05.01.2021 | 09:12
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı | Video 02:02
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı | Video 05.01.2021 | 09:03
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıstan arkadaşına hakaret | Video 02:08
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıstan arkadaşına hakaret | Video 05.01.2021 | 08:53
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 14 il için hava durumu alarmı! 5 Ocak Salı İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Antalya, Muğla... | Video 02:22
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 14 il için hava durumu alarmı! (5 Ocak Salı) İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Antalya, Muğla... | Video 05.01.2021 | 08:55

Bursa'da kısıtlamayı delerek karısının arabasını alan ve arkadaşıyla gezintiye çıkan genç, karısının ihbarıyla yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre Fatih K., kısıtlamaya aldırış etmeden sokağa çıkmaya çalıştı. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eşini uyaran Hatice K., kendisini dinlemeyen kocası Fatih K., ile tartışmaya başladı. Fatih K., bir süre sonra eşinin otomobilini alarak evden çıktı. Arkadaşı Özkan U.yu da yanında alan Fatih K., gezmeye başladı. Bu sırada Hatice K., Polisi arayarak eşinin kısıtlamayı deldiğini ve aracını alarak evden kaçtığını ihbar etti. Bir süre sonra polis ekipleri, Fatih K.nın aracının Mevlana Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti. Burada araç ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanmak için aparatlar ele geçirildi. Fatih. K., ve Özkan U'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 300 TL ceza yazıldı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA