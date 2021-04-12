Video Yaşam Kısıtlamada hareketli dakikalar. Dur ihtarına uymayıp kaçtı, uyuşturucu madde ile yakalandı | Video

Kısıtlamada hareketli dakikalar. Dur ihtarına uymayıp kaçtı, uyuşturucu madde ile yakalandı | Video

Kısıtlamada hareketli dakikalar. Dur ihtarına uymayıp kaçtı, uyuşturucu madde ile yakalandı | Video
12.04.2021 | 09:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu. Dehşet anları kamerada | Video 05:02
Tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu. Dehşet anları kamerada | Video 12.04.2021 | 10:43
Motosikletli kuryenin ölümden döndü. Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı | Video 03:04
Motosikletli kuryenin ölümden döndü. Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı | Video 12.04.2021 | 10:43
Müge Anlı canlı yayın izle! 12 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da flaş açıklama: 21 Milyon TL'yi geçti! 24:50
Müge Anlı canlı yayın izle! 12 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da flaş açıklama: 21 Milyon TL'yi geçti! 12.04.2021 | 10:33
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Mustafa Üstündağ'ın silahlı kavgasının şok görüntüleri ortaya çıktı! 01:15
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Mustafa Üstündağ'ın silahlı kavgasının şok görüntüleri ortaya çıktı! 12.04.2021 | 08:38
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı | Video 03:51
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı | Video 12.04.2021 | 09:56
Oyuncu Mustafa Üstündağ ralli yarışları sonrası silahlı kavgaya karıştı | Video 01:15
Oyuncu Mustafa Üstündağ ralli yarışları sonrası silahlı kavgaya karıştı | Video 12.04.2021 | 10:06
Kısıtlamada hareketli dakikalar. Dur ihtarına uymayıp kaçtı, uyuşturucu madde ile yakalandı | Video 03:08
Kısıtlamada hareketli dakikalar. Dur ihtarına uymayıp kaçtı, uyuşturucu madde ile yakalandı | Video 12.04.2021 | 09:56
İstanbul Büyükçekmece'de tanker bariyerlere çarptı:1 yaralı 04:41
İstanbul Büyükçekmece'de tanker bariyerlere çarptı:1 yaralı 12.04.2021 | 08:39
İstanbul Tuzla'da ihbara giden polis ekiplerine sürpriz 06:00
İstanbul Tuzla'da ihbara giden polis ekiplerine sürpriz 12.04.2021 | 08:40
Sosyal medyada paylaşmak için ölümü göze aldılar | Video 00:48
Sosyal medyada paylaşmak için ölümü göze aldılar | Video 12.04.2021 | 09:26
SON DAKİKA: Cihangir sapığı olayında flaş gelişme! İstanbul Cihangir'de dehşet saçan bıçaklı sapık yakalandı 01:00
SON DAKİKA: Cihangir sapığı olayında flaş gelişme! İstanbul Cihangir'de dehşet saçan bıçaklı sapık yakalandı 12.04.2021 | 08:37
Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler | Video 04:10
Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler | Video 12.04.2021 | 09:11
Sevimli köpeğin kovayla oyunu tebessüm ettirdi | Video 03:55
Sevimli köpeğin kovayla oyunu tebessüm ettirdi | Video 12.04.2021 | 08:54
Müşteri olarak girdiler, müşterileri soydular | Video 01:15
Müşteri olarak girdiler, müşterileri soydular | Video 12.04.2021 | 09:12
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'nda karaya oturan gemide çalışma sırasında yangın çıktı 01:51
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'nda karaya oturan gemide çalışma sırasında yangın çıktı 12.04.2021 | 08:37
Çorum'da' 4.2'lik deprem! Derpem sonrası ilk görüntüler... 00:31
Çorum'da' 4.2'lik deprem! Derpem sonrası ilk görüntüler... 12.04.2021 | 08:38
Adana’da durdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı | Video 01:03
Adana’da durdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı | Video 12.04.2021 | 08:12
Apartman dairesini kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza | Video 00:51
Apartman dairesini kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza | Video 12.04.2021 | 08:12
E-5'te feci kaza. Otomobilin çarptığı adam bariyerde asılı kaldı | Video 02:08
E-5'te feci kaza. Otomobilin çarptığı adam bariyerde asılı kaldı | Video 12.04.2021 | 08:12
TEM Otoyolu’nda feci kaza. Tır önce bariyerleri ezdi sonra refüje girdi | Video 02:40
TEM Otoyolu’nda feci kaza. Tır önce bariyerleri ezdi sonra refüje girdi | Video 12.04.2021 | 08:12

Bursa'da kısıtlama saatinde sokak üzerlerinde bulunan iki kişiye devriye atan ekipler dur ihtarından bulundu. Dur ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir binanın çatısına atıp kaçmaya çalıştı. Kaçan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Atakan Ç., ben sağlık çalışanıyım demesi dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Demir Sokak'ta devriye gezen bekçi ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Bekçi ekiplerinin, Atakan A. ve Sefa Ç'ye üst araması yapmak istemesinin ardından şüpheliler, üzerlerinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir evin çatısına atarak kaçmaya çalıştı.

Ekipler, şüphelileri kısa sürede etkisiz hale getirirken, üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi. Ayrıca Atakan Ç., ben sağlık çalışanıyım demesi dikkat çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulanan şüpheliler gözaltına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA