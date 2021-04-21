Video Yaşam Kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle kaçtı | Video

Kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle kaçtı | Video

Kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle kaçtı | Video
21.04.2021 | 16:55

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Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kozluca Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp dışarda oturan mahallesi sakinlerinin jandarma komutanlığı ekipleri aracını görüp kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan dolayısıyla iftarın ardından sokağa çıkan 7 mahalle sakini koyu sohbete başladılar. O sırada içlerinden biri jandarma komutanlığı ekiplerinin denetim yaptığı aracı gördüler. Aracın tepe ışıklarını fark eden şahıslar, farklı sokaklara kaçmaya başladılar. Mahalle sakinlerinin panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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