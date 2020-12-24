Kısıtlamada motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video
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Bursa’da, kısıtlamaya rağmen lüks bir sitenin önünde park halinde bulunan motosikleti çalan hırsızların rahatlığı pes dedirtti.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 2 şüpheli, lüks bir sitenin önünde park halinde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Elini, kolunu sallayarak motosikletin yanına gelen 2 şüpheli, 30 saniye içerisinde motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Motosikleti çalıştırmayı başaramayan şüpheliler, elleriyle iterek çaldıkları motosiklet ile gözden kayboldu. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere sitenin önüne çıkan motosiklet sahibi Ersin S., motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hırsızlık anı ve 2 şüphelinin rahat tavırları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.