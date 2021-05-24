Video Yaşam Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada | Video

Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada | Video

Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada | Video
24.05.2021 | 10:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da kapkaççı kovalamaca sonucu yakalandı | Video 00:58
İstanbul’da kapkaççı kovalamaca sonucu yakalandı | Video 24.05.2021 | 12:03
İstanbul Taksim Meydanı'nda gözaltına alınmamak için soyunan Faslı kadın turist kamerada 02:07
İstanbul Taksim Meydanı'nda gözaltına alınmamak için soyunan Faslı kadın turist kamerada 24.05.2021 | 11:57
Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kamerada | Video 02:58
Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kamerada | Video 24.05.2021 | 11:35
Maviş bebek kaldırıma terk edilmeye böyle götürüldü | Video 02:30
"Maviş" bebek kaldırıma terk edilmeye böyle götürüldü | Video 24.05.2021 | 11:35
Sancaktepe’de yol verme kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 00:54
Sancaktepe’de yol verme kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 24.05.2021 | 11:35
Rapor vermeyen aile hekimine meydan dayağı kamerada | Video 06:01
Rapor vermeyen aile hekimine meydan dayağı kamerada | Video 24.05.2021 | 10:58
Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp | Video 03:02
Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp | Video 24.05.2021 | 10:58
İstanbul'da kız arkadaşla gezinti, kazayla bitti 04:01
İstanbul'da kız arkadaşla gezinti, kazayla bitti 24.05.2021 | 10:37
Müge Anlı'da esrarengiz olay! Müge Anlı'da ortadan kaybolan kadının birlikte yaşadığı evli erkekten tepki çeken açıklamalar 16:22
Müge Anlı'da esrarengiz olay! Müge Anlı'da ortadan kaybolan kadının birlikte yaşadığı evli erkekten tepki çeken açıklamalar 24.05.2021 | 11:20
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'dan çifte cinayet davası ile ilgili son dakika duyurusu 13:14
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'dan çifte cinayet davası ile ilgili son dakika duyurusu 24.05.2021 | 10:34
Antalya'da iki kadının, site bahçesinde kadın öğretmeni darp ettiği anlar kamerada 03:00
Antalya'da iki kadının, site bahçesinde kadın öğretmeni darp ettiği anlar kamerada 24.05.2021 | 10:30
Alkollü sürücü, dehşet saçtı | Video 00:10
Alkollü sürücü, dehşet saçtı | Video 24.05.2021 | 10:23
Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada | Video 00:53
Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada | Video 24.05.2021 | 10:15
Fidye için kaçırdılar, ayaklarından tavana asıp işkence ettiler | Video 01:33
Fidye için kaçırdılar, ayaklarından tavana asıp işkence ettiler | Video 24.05.2021 | 10:11
Erzurum'da şüpheli ölüm. Genç kız evinde ölü bulundu | Video 02:53
Erzurum'da şüpheli ölüm. Genç kız evinde ölü bulundu | Video 24.05.2021 | 09:55
Avcılar’da kuryelerin yol verme kavgası kamerada | Video 01:23
Avcılar’da kuryelerin yol verme kavgası kamerada | Video 24.05.2021 | 09:55
Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu | Video 00:45
Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu | Video 24.05.2021 | 09:07
Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video 02:30
Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video 24.05.2021 | 08:47
Adana'da kadın çifte kadın cinayeti dehşeti! Başlarından vurularak öldürüldüler 01:30
Adana'da kadın çifte kadın cinayeti dehşeti! Başlarından vurularak öldürüldüler 24.05.2021 | 08:44
Kocaeli'de alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı 02:05
Kocaeli'de alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı 24.05.2021 | 08:41

Beyoğlu'nda bir grup otelin teras katında korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak meşaleli doğum günü partisi düzenledi. Maske bile takmayan grubun içe içe eğlendiği, şampanya patlatılıp alkol, nargile ve sigara kullandığı anlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın yapılan terastaki çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Gümüşsuyu'ndaki bir otelde meşaleli doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.

TEDBİRLERİ HİÇE SAYIP EĞLENDİLER
İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlendiğini gördü. Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" maddesinden idari işlem uyguladı. Alkol, sigara ve nargilenin de kullanıldığı ve şampanyanın patlatıldığı görülen mekan yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı. Grubun eğlendiği anlar ise kameralara yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA