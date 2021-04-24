Video Yaşam Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı | Video

Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı | Video

Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı | Video
24.04.2021 | 16:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı | Video 05:11
Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı | Video 24.04.2021 | 16:04
Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza | Video 00:40
Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza | Video 24.04.2021 | 16:06
Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı | Video 03:56
Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı | Video 24.04.2021 | 15:20
Kadına tokat attı diye uyardı, çatalla yüzünden yaralanıp hastanelik oldu | Video 05:29
Kadına tokat attı diye uyardı, çatalla yüzünden yaralanıp hastanelik oldu | Video 24.04.2021 | 15:19
Milli Savunma Bakanlığı bu görüntülerle duyurdu... 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!' 02:03
Milli Savunma Bakanlığı bu görüntülerle duyurdu... 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!' 24.04.2021 | 15:36
Ayın battığı anlar görsel şölen oluşturdu | Video 00:55
Ayın battığı anlar görsel şölen oluşturdu | Video 24.04.2021 | 14:35
Antalya'da can pazarı. 6 kişinin yaralandığı kazada yaralılar böyle yardım bekledi | Video 01:59
Antalya'da can pazarı. 6 kişinin yaralandığı kazada yaralılar böyle yardım bekledi | Video 24.04.2021 | 14:35
'Kumar çadırına' jandarmadan baskın | Video 00:46
'Kumar çadırına' jandarmadan baskın | Video 24.04.2021 | 14:35
İstanbul Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı 05:37
İstanbul Fatih'te iki grup çatıştı, mahallede korku dolu anlar yaşandı 24.04.2021 | 14:26
Müge Anlı'dan sahte gelin şebekesi mağdurlarına tepki Ava giderken... 22:32
Müge Anlı'dan sahte gelin şebekesi mağdurlarına tepki "Ava giderken..." 24.04.2021 | 13:05
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını tek tek böyle çürüttü! 06:20
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu'nun 5 iddiasını tek tek böyle çürüttü! 24.04.2021 | 12:57
Göçmenleri arayan polisler kendilerini kaçak kumar partisinin ortasında buldu | Video 02:49
Göçmenleri arayan polisler kendilerini kaçak kumar partisinin ortasında buldu | Video 24.04.2021 | 12:49
Müteahhitle ev sahibi arasındaki silahlı kavga kamerada | Video 01:58
Müteahhitle ev sahibi arasındaki silahlı kavga kamerada | Video 24.04.2021 | 12:49
İstanbul Balat’ta silahlı çatışma anları kamerada | Video 05:49
İstanbul Balat’ta silahlı çatışma anları kamerada | Video 24.04.2021 | 12:32
Kocaeli'da saat kulseine yuva yapan arıları itfaiye kovana aldı 04:47
Kocaeli'da saat kulseine yuva yapan arıları itfaiye kovana aldı 24.04.2021 | 10:53
Antalya'daki kadına şiddet dehşeti kamerada! Sevgilisini dövdü, komşunun yüzünü çatalla parçaladı 05:01
Antalya'daki kadına şiddet dehşeti kamerada! Sevgilisini dövdü, komşunun yüzünü çatalla parçaladı 24.04.2021 | 12:07
Beyoğlu’nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada | Video 04:23
Beyoğlu’nda silahlı çatışma sonrası yaşanan hareketli anlar kamerada | Video 24.04.2021 | 11:49
Yanan aracını pet şişelerdeki suyla söndürmeye çalıştı | Video 01:55
Yanan aracını pet şişelerdeki suyla söndürmeye çalıştı | Video 24.04.2021 | 11:49
Alışveriş merkezinde yankesicilik şoku: Kadın hırsızlar 16 bin lirayı böyle çaldı | Video 01:48
Alışveriş merkezinde yankesicilik şoku: Kadın hırsızlar 16 bin lirayı böyle çaldı | Video 24.04.2021 | 10:58
Esenyurt'ta olay! 13 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışan kişiyi, polis havaya ateş açarak kurtardı | Video 01:11
Esenyurt'ta olay! 13 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışan kişiyi, polis havaya ateş açarak kurtardı | Video 24.04.2021 | 10:58

Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ile 'muaf olduğuna dair belgesi bulunmayan' vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Polisin kendinden örnek vererek ikna ettiği bir vatandaş, çalıştığı firmadan yazı gelince ceza yemekten kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da sokağa çıkma kısıtlaması çeşitli uygulama noktalarında denetlendi. Tematik dinamik denetimler kapsamında karayolları, sokak ve caddelerde kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürdü. Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf iş grubunda çalışan bir vatandaş, çalıştığına dair belgesinin olmaması nedeniyle kontrol noktasında 20 dakika beklemek zorunda kaldı. Duruma şahsa defalarca anlatan polisler, daha sonra kendi mesleklerinden örnek vererek muafiyet krizini tatlıya bağladılar.

"DIŞARIDA İŞİ OLMAYAN ÇOK İNSAN VAR" DEDİ AMA ÇALIŞMA BELGESİ ÇIKMADI
Denetim noktasında durdurulan bir minibüs sürücüsü, "Süt işleme tesisimiz var. Şu anda çalışıyoruz. Mesai saatindeyim. Samsun trafiği kısıtlamaya rağmen çok yoğun. İşi olmayan çok insan var dışarıda. Biz mecbur çalışıyoruz, işi olmayan çok var. Duruşehir'in orada 20 dakika sıra bekledim. O kadar bir yoğunluk var" diye konuştu.

Kimlik ve izin belgesi kontrolü yapan trafik polisi, "Beyefendi, kısıtlamadan muaf olan iş yerleri ve çalışanlarını biliyorum. Bugün sizin o iş yerinde çalıştığınıza dair belgenizi soruyorum. Bugün çalıştığınızı bir belge olmadan nereden bileceğiz. Bugün çalışıyorsan, senin adına bir belge yazılması gerekiyor. Bu belgeyi çalıştığınız iş yerinden alacaksınız. Aracınızı sağa çekip, eksik belgelerinizi tamamlayınız" şeklinde konuştu.
Çalıştığı iş yerinden belgesi olmadan sokağa çıkan sürücünün ardından çalışma belgesi olan bir sürücüyü durduran aynı trafik polisi, süt işletme tesisinde çalışan ve belgesi olmayan vatandaşı çağırarak, "Beyefendi geliniz. Bu beyefendi de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir firmada çalışıyor. Bugün çalıştığına dair firmasının kendisi için hazırladığı belgesi var. Sizin işvereniniz de size telefon vasıtası ile gönderebilir" açıklamasında bulundu.

"BEN POLİSİM. İZİNLİ GÜNÜMDE SOKAKTA DOLAŞSAM AYNI CEZAYA MARUZ KALIRIM"
Sokağa çıkma muafiyeti olduğunu ve her gün ayrı izin belgesi mi alacağını sorgulayan süt işletme tesisi çalışanına bir kez daha durumu izah eden trafik polisi, "Beyefendi, ben polis memuruyum. Benim bugün çalıştığıma dair görev belgem var. Yarın ben istirahat ederken bu sokakta dolaşsam, ben de senin gibi aynı cezaya maruz kalırım" ifadelerini kullandı.

Ardından bugün çalıştığına dair belgesi kendisine ulaşan süt işletmecisi, böyle bir zorunluluğun olduğunu bilmediğini, bundan sonra daha dikkatli olacağını belirerek, polislerden zamanlarını aldığı için özür diledi. Ekipler, belgedeki imza ile iş yeri sahibinin imzasını karşılaştırdıktan sonra çalışanın gitmesine izin verdiler.

Öte yandan polis ekipleri denetimler sonucunda gerekli izinleri olmayan şahıs ve araçlara cezai işlem uyguladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA