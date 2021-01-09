Video Yaşam Kısıtlamanın olduğu saatlerde yolun karşısına geçmeye çalıştı, feci şekilde can verdi | Video

Kısıtlamanın olduğu saatlerde yolun karşısına geçmeye çalıştı, feci şekilde can verdi | Video

Kısıtlamanın olduğu saatlerde yolun karşısına geçmeye çalıştı, feci şekilde can verdi | Video
09.01.2021 | 10:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

4 mevsim Ayasofya hayran bıraktı | Video 05:29
4 mevsim Ayasofya hayran bıraktı | Video 09.01.2021 | 11:53
Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar | Video 02:55
Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar | Video 09.01.2021 | 11:26
İstanbul'da denetim noktasından kaçıp polise direnen şüpheliler kamerada | Video 04:29
İstanbul'da denetim noktasından kaçıp polise direnen şüpheliler kamerada | Video 09.01.2021 | 11:29
İstanbul'da yanındaki çocukla beraber oto çalan hırsız kamerada | Video 01:42
İstanbul'da yanındaki çocukla beraber oto çalan hırsız kamerada | Video 09.01.2021 | 11:34
Sular çekildi, yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti | Video 05:12
Sular çekildi, yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti | Video 09.01.2021 | 11:05
Bursa'da 30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada | Video 02:54
Bursa'da 30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada | Video 09.01.2021 | 10:20
Tam 43 kişi eğleniyordu! 149 bin 167 lira ceza yediler | Video 00:23
Tam 43 kişi eğleniyordu! 149 bin 167 lira ceza yediler | Video 09.01.2021 | 10:49
RTEÜ'nün yerli ve milli buluşu patent aldı 03:31
RTEÜ'nün yerli ve milli buluşu patent aldı 09.01.2021 | 10:44
Eskişehir'de koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı | Video 04:31
Eskişehir'de koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı | Video 09.01.2021 | 10:43
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi | Video 02:20
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi | Video 09.01.2021 | 10:38
Ankara'da infaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu | Video 06:15
Ankara'da infaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu | Video 09.01.2021 | 10:09
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi | Video 01:16
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi | Video 09.01.2021 | 10:15
Kısıtlamanın olduğu saatlerde yolun karşısına geçmeye çalıştı, feci şekilde can verdi | Video 01:16
Kısıtlamanın olduğu saatlerde yolun karşısına geçmeye çalıştı, feci şekilde can verdi | Video 09.01.2021 | 10:13
İzmir Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler | Video 02:55
İzmir Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler | Video 09.01.2021 | 09:44
Küçük Samet, doğum gününü kutlayan polislere selam verip, marş okudu | Video 02:52
Küçük Samet, doğum gününü kutlayan polislere selam verip, marş okudu | Video 09.01.2021 | 09:44
Udi hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı | Video 03:27
Udi hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı | Video 09.01.2021 | 09:43
Helallik istedi, yine tartışma çıkınca kan aktı | Video 00:43
Helallik istedi, yine tartışma çıkınca kan aktı | Video 09.01.2021 | 09:51
Konya'da çalıntı bıçakla sokak ortasında 22,5 TL'lik gasp olayında tutuklama | Video 00:56
Konya'da çalıntı bıçakla sokak ortasında 22,5 TL'lik gasp olayında tutuklama | Video 08.01.2021 | 17:37
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı | Video 06:51
Savaştan kaçan Suriyeli kardeşler, Düzce'de ihracata başladı | Video 09.01.2021 | 08:57
İzmir'de güvenlik kamerasına yansıyan hırsız karı-koca yakalandı | Video 01:37
İzmir'de güvenlik kamerasına yansıyan hırsız karı-koca yakalandı | Video 09.01.2021 | 09:04

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 karayolunda kısıtlamanın ilk gününde yolun karşısına geçemeye çalışan yabancı uyruklu şahıs, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kazaya karışan otomobil ise kaçarak gözden kayboldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza sabah 07.15 sıralarında Kartepe D-100 Karayolu Eşme mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sayet Fazel(36) adlı Afganistan uyruklu şahıs, Eşme D-100 Karayolu İstanbul istikametinden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun orta kısmına geldiğinde seyir halinde süratle gelen plakası ve modeli belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak orta refüje düştü. Çarpma sonucu Fazel, feci şekilde can verirken kazaya karışan otomobil ise kaçarak gözden kayboldu.


Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sayet Fazel'in hayatını kaybettiği belirlendi.


Fazel'in cansız bedeni jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza alanında bulunan araç parçalarından ön kısmı parçalandığı ve otomobil olduğu belirlenen kaçan aracı yakalamak için inceleme başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA