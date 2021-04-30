Video Yaşam Kısıtlamayı delip uyuşturucu ile yakalandılar, ekmek almaya çıktık dediler | Video

Kısıtlamayı delip uyuşturucu ile yakalandılar, ekmek almaya çıktık dediler | Video

Kısıtlamayı delip uyuşturucu ile yakalandılar, ekmek almaya çıktık dediler | Video
30.04.2021 | 10:01

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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını delerek gece bekçilerinden kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonrasında yakalandı. Şüphelilerden birisi park halindeki kamyonetin altında yatarak saklanırken yakalandı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan gençler ekmek almak için sokakta olduklarını söyledi.

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Olay, merkez Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda devriye gezen gece bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden yürüyen 2 gence dur ihtarında bulundu. Bekçileri gören 2 genç kaçmaya başlarken, gece bekçileri kovalamaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca neticesinde şüphelilerden biri yakalandı. Yakın civarda araştırma yapan ekipler, diğer şüpheliyi ise park halindeki bir kamyonetin altında saklanırken yakalandı. Yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulunan A.B.E ve G.B., gözaltına alındı. Şüphelilerden A.B.E., gazetecilerin neden sokağa çıktınız sorusuna "Ekmek almak için fırına çıktım. Yanımdaki kişiyle husumetim var beni daha önce 3 kişi ile dövdüler, şimdi de sokakta denk geldik. Uyuşturucuyla bir ilgim yok" sözleriyle cevap verdi. 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca 2 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçundan 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.

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