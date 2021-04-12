Video Yaşam Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı | Video

Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı | Video

Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı | Video
12.04.2021 | 09:56

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ntalya’da kısıtlama saatinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan otomobil tamircisi, ortalığı birbirine kattı. Sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu otomobilden inip yaya olarak kaçmayı başarırken, kendisi gibi tamirci olan yanındaki arkadaşı kaçtığı sırada yakayı ele verdi. ‘Sinan’ ismindeki arkadaşına sitem eden genç, “Evimin oraya geliyor, polisten geri geri kaçıyor. ‘Polisler tanıdık sıkıntı yok’ diyorum, ‘ben sana güvenmiyorum’ deyip kaçıyor. Sinan’ın yüzünden benim başıma bir ton şey geldi” dedi. Kovalamaca esnasında yine polisi görüp korkarak yaya olarak kaçan bir diğer genç de 100 metre sonra yakalandı.

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Antalya polisini alarma geçiren kovalamaca, Kepez İlçesi Güneş Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Araç tamircisi Mehmet Tunç (26) ile soy ismi öğrenilemeyen Sinan adlı arkadaşı, işyerinden evlerine 07 D 5430 plakalı araçla geçerken polisi gördü. 'Dur' ihtarına uymayan Sinan isimli sürücü, peşine onlarca ekibi taktı. Yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu 6047sokak üzerinde motorize ekipler tarafından önleri kesilen ikili, araçlarından inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süre sonra ise kaçan şahıslardan Mehmet Tunç ekipler tarafından 6009 sokak üzerinde yakalandı.

KOVALAMACAYI GÖRÜP KAÇAN BAŞKA BİR GENÇ DE YAKAYI ELE VERDİ
Ekipler kaçan 'Sinan' ismindeki otomobil sürücüsünü ararken, bu sırada sokakta bulunan Okan E. (22) ise polis kalabalığını görünce kısıtlama ihlalinden ceza yememek için koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahsı önce Sinan ismindeki kişi sanarak peşine düştü. 100 metre kadar kaçabilen Okan E., yine ekiplerce yakalanarak Mehmet Tunç'un yanına getirildi.

"SİNAN YÜZÜNDEN BAŞIMA BİN TON ŞEY GELDİ"
Tek eli yunus polisin motosikletine kelepçelenen Mehmet Tunç ise, yakalanan genci tanımadığını söyledi. Arkadaşı Sinan'ı kaçmaması konusunda uyardığını ileri süren Tunç, "Dükkandan çıktık. Evimin oraya geliyor, polisten geri geri kaçıyor. 'Polisler tanıdık sıkıntı yok' diyorum, 'ben sana güvenmiyorum' deyip kaçıyor. 'Sen niye kaçıyorsun' diye soruyorum. 'Ceza yiyeceğiz, sen karışma kaçacağız' diyor. O kaçtı bir yerlere gitti, bende kaçarken yakalandım. Salağın birine denk gelince benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Sinan'ın yüzünden benim başıma bir ton şey geldi" dedi.

SİNAN'A MESAJ YOLLADI
Gözaltına alınacağı sırada polislere 'Ben ceza yersem, o çocuğun cezasını yatarım' diyen Tunç, gazetecilerin kendisine sorduğu arkadaşı Sinan'a da 'Onu öldüreceğim' diyerek mesaj yolladı.

Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, Mehmet Tunç ve Okan E.'ye kısıtlamayı ihlal ve maske takmamaktan ceza işlemi uygulandı.

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