Kitap sayfaları ile sigara paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 19.04.2023 | 09:44 Adana’da polisin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda ders kitaplarının sayfalarında ve sigara paketinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen Emre A.'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Ekipler, evde yaptıkları aramalarda ders kitaplarının sayfalarına sarılı halde 22,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli gözaltına aldı.



Çalışmasını sürdüren ekipler, Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti durdurarak arama yaptı. Narkotik ekipleri, sigara paketine gizlenmiş 9,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Sürücü Mustafa A. ile motosiklette yolculuk eden Mustafa M. gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Emre A. ve Mustafa M. tutuklandı, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.