Kıyafetlerine kadar gasp ettiler, yarı çıplak biçimde arabadan attılar | Video
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Esenyurt’ta gözü dönmüş şahıslar, bir vatandaşı arabanın içine alıp gasp etti. Değerli eşyalarının yanında kıyafetleri de çalınan şahıs, arabadan yarı çıplak biçimde atıldı. Gasp ettikleri vatandaşı korkutmak için havaya bir el de ateş eden şahıslar, olay yerinden geldikleri araç ile uzaklaştı.
Olay, sabah 01.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş arabanın içinde alınarak gasp edildi. Gözü dönmüş gaspçılar, değerli eşyalarının yanında kıyafetlerini de alarak vatandaşı arabadan attı. Yarı çıplak bir biçimde arabadan atılan vatandaşı korkutmak için bir el havaya ateş eden gaspçılar, geldikleri arabayla olay yerinden uzaklaştı. Yarı çıplak şekilde kalan şahıs, durumu polislere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olaydan sonra yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.