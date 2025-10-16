Video Yaşam Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı | Video
Aydın'ın Efeler ilçesinde A.G., kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklanırken, olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. isimli genç kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleriyle buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.G. isimli şahıs H.T., H.T., V.T. ve Y.O. tarafından darp edilerek bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayın şüphelisi 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Öte yandan şahısların olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
