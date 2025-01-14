Kız arkadaşının iş yerine molotofkokteyli atan ‘sevgili’ tutuklandı | Video
Konya'da, “Bana burada kötü davranıyorlar” diye mesaj atan kız arkadaşının patronunun iş yerine molotofkokteyli attıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MOLOTOFKOKTEYLİ ATTI, YAKALANINCA "SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şahısların 19 yaşındaki Cem T. ile arkadaşı 23 yaşındaki Muammer K. olduğu belirlendi. Şahıslar Karatay ilçesinde polis ekiplerince bulunduğu adrese yakalayarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen şüphelilerden Cem T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden yaptın' sorusuna "Sevdiğim için yaptım. Pişman değilim, tekrar olursa tekrar yaparım" diye cevap verdi.
İfadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan Cem T.'nin ilk ifadesinde, "E.T. isimli kız arkadaşım olay günü sabah saatlerinde 'bana burada kötü davranıyorlar' diye mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi arayarak durumu anlattım, sonra akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracıyla önce alkol aldık daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık" dediği öğrenildi.
'SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM' DİYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve burada mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Cem T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli uammer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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