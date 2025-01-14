Kız arkadaşının iş yerine molotofkokteyli atan ‘sevgili’ tutuklandı | Video 14.01.2025 | 10:29 Konya'da, “Bana burada kötü davranıyorlar” diye mesaj atan kız arkadaşının patronunun iş yerine molotofkokteyli attıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz pazar gecesi saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerine molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde ekiplerin incelemesi sonrası molotofkokteyli yanıcı madde atıldığı tespit edildi. İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı 2 şahsın iş yerine molotofkokteylini attıklarını belirledi.Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şahısların 19 yaşındaki Cem T. ile arkadaşı 23 yaşındaki Muammer K. olduğu belirlendi. Şahıslar Karatay ilçesinde polis ekiplerince bulunduğu adrese yakalayarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen şüphelilerden Cem T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden yaptın' sorusuna "Sevdiğim için yaptım. Pişman değilim, tekrar olursa tekrar yaparım" diye cevap verdi.İfadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan Cem T.'nin ilk ifadesinde, "E.T. isimli kız arkadaşım olay günü sabah saatlerinde 'bana burada kötü davranıyorlar' diye mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi arayarak durumu anlattım, sonra akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracıyla önce alkol aldık daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık" dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve burada mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Cem T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli uammer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.