Video Yaşam Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotof kokteyli attı | Video
Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotof kokteyli attı | Video

Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotof kokteyli attı | Video

13.01.2025 | 09:13

Konya'da, “Bana burada kötü davranıyorlar” diye mesaj atan kız arkadaşının patronuna kızan bir kişi, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra içki şişesi ile molotof kokteyli hazırlayarak iş yerine attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan şüphelinin, “Sevdiğim için yaptım, bir daha olsa bir daha yaparım” demesi pes dedirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz pazar gecesi saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerine molotof kokteyli atıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde ekiplerin incelemesi sonrası molotofkokteyli yanıcı madde atıldığı tespit edildi. İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı 2 şahsın iş yeri önünde bir süre dolaştıktan sonra hazırladıkları molotofkokteylini attıklarını belirledi.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATTI, YAKALANINCA "SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şahısların 19 yaşındaki Cem T. ile arkadaşı 23 yaşındaki Muammer K. olduğu belirlendi. Şahısların Karatay ilçesinde bulunduğu adrese baskın yapan ekipler, molotof kokteyli atan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen şüphelilerden Cem T.'nin, kendini görüntüleyen gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Sevdiğim için yaptım. Pişman değilim, tekrar olursa tekrar yaparım" diye cevap vermesi ise pes dedirtti.

KIZ ARKADAŞINA KÖTÜ DAVRANDIKLARI İDDİASIYLA SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRMİŞ
İfadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan Cem T.'nin ilk ifadesinde "E.T. isimli kız arkadaşım olay günü sabah saatlerinde 'Bana burada kötü davranıyorlar' diye mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi arayarak durumu anlattım, sonra akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracıyla önce alkol aldık, daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotof kokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık" dediği öğrenildi.
İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotof kokteyli attı | Video 01:35
Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotof kokteyli attı | Video 13.01.2025 | 09:13
Çukur dizisinin çekildiği kahvehane işletmecisi tarafından vurulan Ercan Çali’nin cenaze namazı kılındı | Video 04:54
Çukur dizisinin çekildiği kahvehane işletmecisi tarafından vurulan Ercan Çali'nin cenaze namazı kılındı | Video 12.01.2025 | 15:04
Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu | Video 01:50
Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu | Video 12.01.2025 | 14:55
Yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada | Video 01:08
Yolcusuna bıçak çeken taksici kamerada | Video 12.01.2025 | 14:28
Sitede 2 daireye giren şüpheliler 4 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı | Video 04:05
Sitede 2 daireye giren şüpheliler 4 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı | Video 12.01.2025 | 14:09
Fransa’daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa’da tuttukları tetikçilere vurdurdular | Video 02:24
Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular | Video 12.01.2025 | 14:08
Avcılar E-5’te polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:48
Avcılar E-5'te polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.01.2025 | 13:45
Falezlerden düşen tavuğu denizden kurtarıp sahiplendi, şimdi yanından ayrılmıyor | Video 07:47
Falezlerden düşen tavuğu denizden kurtarıp sahiplendi, şimdi yanından ayrılmıyor | Video 12.01.2025 | 12:26
Telefon çalan iki hırsızın maratoncuları aratmayan koşusu kamerada | Video 01:23
Telefon çalan iki hırsızın maratoncuları aratmayan koşusu kamerada | Video 12.01.2025 | 12:09
Tavuğunu tilki kapan Zavadanak Bekir’den tilkiye gülümseten sitem | Video 09:56
Tavuğunu tilki kapan Zavadanak Bekir'den tilkiye gülümseten sitem | Video 12.01.2025 | 12:09
Galericiyi öldürüp yaşamına son vermişti! Görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:18
Galericiyi öldürüp yaşamına son vermişti! Görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.01.2025 | 12:09
Cihangir’de kılıç ve sandalyeli kavga kamerada | Video 00:47
Cihangir’de kılıç ve sandalyeli kavga kamerada | Video 12.01.2025 | 10:19
Plakalara iyi bakın belki bulursunuz paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı | Video 00:37
"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı | Video 12.01.2025 | 10:18
Amatör balıkçının oltasına martı takıldı ilginç anlar kamerada | Video 02:27
Amatör balıkçının oltasına martı takıldı ilginç anlar kamerada | Video 12.01.2025 | 09:57
Sarıyer’de İranlı iş insanının ciple mesire alanına uçtuğu anlar kamerada | Video 02:48
Sarıyer’de İranlı iş insanının ciple mesire alanına uçtuğu anlar kamerada | Video 12.01.2025 | 09:57
2-9 Ocak tarihleri arasında 3 milyon 243 bin 49 araç denetlendi | Video 01:24
2-9 Ocak tarihleri arasında 3 milyon 243 bin 49 araç denetlendi | Video 12.01.2025 | 08:53
İnsanların canını hiçe sayıp trafiği tehlikeye düşüren maganda kamerada | Video 01:01
İnsanların canını hiçe sayıp trafiği tehlikeye düşüren maganda kamerada | Video 12.01.2025 | 08:53
Fatih’teki tezgah kavgasının detayları ortaya çıktı | Video 01:45
Fatih'teki tezgah kavgasının detayları ortaya çıktı | Video 12.01.2025 | 08:52
Malatya’da hastaneye bombalı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi | Video 01:43
Malatya'da hastaneye bombalı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi | Video 12.01.2025 | 08:52
Avcılar E-5’te motosiklet kazası: 1 polis memuru hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı | Video 05:36
Avcılar E-5’te motosiklet kazası: 1 polis memuru hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı | Video 12.01.2025 | 08:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA